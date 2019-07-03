Начались блокировки онлайн-магазинов за санкционные сыры

Октябрьский районный суд Красноярска постановил заблокировать сайт, где продавался санкционный сыр. Об этом сообщил ресурс РБК со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Красноярская транспортная прокуратура обнаружила в сети в результате запланированного мониторинга сайт, который продавал пользователям такие сыры, как «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю», «Филадельфия», «Фоль Эпи», «Бри Конторель», «Амадеус», «Шеврет», «Дор блю гранд нуар».

Прокуратура направила по результатам проверки ходатайство о блокировке сайта и оно было удовлетворено Октябрьским судом в полном объеме.

В конце июня президент России Владимир Путин продлил действие «контрсанкций», в том числе и продуктового эмбарго.

Теперь ограничения сохранятся до 31 декабря 2020 года. Изначально запрет на импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия был подписан в августе 2014 года. Он касался стран, которые ввели антироссийские санкции, такие как США, страны Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия.

Среди попавших под запрет продуктов были мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Срок действия «контрсанкций» уже корректировался. В последний раз он продлялся до конца 2019 года.