Начались испытания нового невоенного сверхзвукового самолета

Проект воздушного транспорта носит название AS2. Прямо сейчас специалисты Aerion Supersonic проводят тесты самолета во Франции при участии центра аэрокосмических исследований ONERA. Благодаря данным тестам, инженеры авиастроительной компании смогут имитировать скорость полета М=3. В свою очередь это позволит им оценить такие параметры воздушного судна, как аэродинамическое качество и поведение самолета при разных режимах полета.

”Некоторые аспекты конструкции самолета по-прежнему трудно полностью смоделировать виртуально, так что они все еще требуют проверки в аэродинамической трубе. Мы работаем с лучшими в мире разработчиками моделей аэродинамических труб и мировыми лидерами в области технологий аэродинамических труб, чтобы подтвердить наши виртуальные открытия и убедиться, что конструкция AS2 превосходит ожидания”, — отметил представитель Aerion Supersonic.