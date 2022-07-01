Начались испытания специальных линз для «компьютерного зрения»Если проект взлетит, нас ждёт достаточно интересное будущее
На фоне этого ещё интереснее то, чем занимается стартап Mojo Vision. Сообщается, что компания уже приступила к испытаниям передовы AR-линз собственного производства. При этом в качестве первого добровольца выступил непосредственно глава компании Дрю Перкинс.
Сообщается, что над данным продуктом Mojo Vision работала последние 7 лет. За это время ей удалось добиться многого, в том числе и комфортного ощущения при ношении девайса под веком.
AR-линза оснащена монохромным MicroLED-дисплеем диаметром 0,5 мм и плотностью 14 тыс пикселей на дюйм. В качестве процессора выступает ARM Core M0. Что интересно, инженерам даже удалось разместить в столь миниатюрном устройстве радиопередатчик 5 ГГц, микробатарею на день работы, акселерометр, гироскоп и магнитометр.
Управляется линза при помощи отслеживания взгляда.