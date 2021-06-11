Начались продажи первых часов Huawei на собственной «замене Android» HarmonyOS

Вот и начался массовый переход компании на новую систему

В рамках летней презентации, Huawei представила не только HarmonyOS 2, но также и устройства, работающие на ней. Среди прочих можно было заметить и «умные» часы Watch 3 и Watch 3 Pro — первые подобные девайсы, работающие на фирменной «замене Android» от китайской компании.