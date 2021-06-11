Начались продажи первых часов Huawei на собственной «замене Android» HarmonyOS

Наука и технологии
Сегодня в 11:34
Начались продажи первых часов Huawei на собственной «замене Android» HarmonyOSВот и начался массовый переход компании на новую систему
В рамках летней презентации, Huawei представила не только HarmonyOS 2, но также и устройства, работающие на ней. Среди прочих можно было заметить и «умные» часы Watch 3 и Watch 3 Pro — первые подобные девайсы, работающие на фирменной «замене Android» от китайской компании.
И вот, спустя чуть больше недели, часы поступили в продажу. За Watch 3 просят от 410 до 485 долларов, а за Watch 3 Pro — от 515 и 625 долларов. Цены актуальны для китайского рынка, пишет ITHome.
Напомним, что обе модели оснащены eSIM и NFC-модулем. При этом старшая версия способна проработать от одного заряда до 5 дней в стандартном режиме, а обычная — 3 дня. В часах также имеется режим экономии энергии. В нём базовые Huawei Watch 3 «живут» до 14 дней, а Pro-версия — до 21 дня.