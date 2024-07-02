Начались продажи первых сверхскоростных Thunderbolt 5 кабелей

Линейка включает три версии кабелей длиной от 0.3 м до 1 м.

Новый стандарт также поддерживает зарядку до 240 Вт и совместим с предыдущими форматами: Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3 Type-C.

Thunderbolt 5 позволяет подключать до двух мониторов с разрешением 6K, трех 4K-мониторов или двух мониторов с поддержкой 8К-разрешения.

Одной из ключевых особенностей новинки является опция Bandwidth Boost, которая увеличивает пропускную способность до 120 Гбит/с. Но базовая скорость передачи данных достигает 80 Гбит/с в обеих направлениях.

Цены на кабели варьируются от $22.99 до $32.99.