Начались продажи первых сверхскоростных Thunderbolt 5 кабелей

Опубликовано 02 июля 2024, 08:22
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Начались продажи первых сверхскоростных Thunderbolt 5 кабелейЦены, как ни странно, не кусаются
Компания Cable Matters представила первые кабели стандарта Thunderbolt 5, обеспечивающие пропускную способность до 120 Гбит/с.
Линейка включает три версии кабелей длиной от 0.3 м до 1 м.
Новый стандарт также поддерживает зарядку до 240 Вт и совместим с предыдущими форматами: Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3 Type-C.
Thunderbolt 5 позволяет подключать до двух мониторов с разрешением 6K, трех 4K-мониторов или двух мониторов с поддержкой 8К-разрешения.
Одной из ключевых особенностей новинки является опция Bandwidth Boost, которая увеличивает пропускную способность до 120 Гбит/с. Но базовая скорость передачи данных достигает 80 Гбит/с в обеих направлениях.
Цены на кабели варьируются от $22.99 до $32.99.