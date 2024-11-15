Начались продажи «убийцы» смарт-кольца Samsung Galaxy Ring за $70

Это смарт-кольцо с крайне продвинутыми функциями отслеживания здоровья: оно измеряет пульс, уровень стресса, насыщенность крови кислородом и качество сна, включая легкий и глубокий сон.

Titan SE также поддерживает женское здоровье, отслеживая менструальный цикл и овуляцию, что полезно для управления репродуктивным здоровьем.

Кольцо изготовлено из прочных материалов, таких как титан и нержавеющая сталь, весит всего 4 грамма и защищено от воды по стандарту 5ATM.