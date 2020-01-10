Начались продажи "умных" часов Xiaomi для безопасности детей
Но стоимость можно считать более-менее оправданной, так как новинка имеет сразу две встроенные в корпус камеры, двухдиапазонный приемник GPS, а также NFC-чип. По словам производителя, две камеры устройству необходимы для обеспечения безопасности ребенка — так, первая камера направлена на лицо пользователя, а вторая снимает то, что происходит вокруг. Благодаря данной функциональности, родители смогут всегда быть в курсе, что происходит вокруг ребенка.
Напомним, что Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro работают на базе мобильного процессора Snapdragon Wear 2500, имеют 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. К слову, емкость аккумулятора устройства составляет 920 мАч, благодаря чему часы могут прожить от одного заряда полноценные 5 дней!