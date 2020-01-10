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Начались продажи "умных" часов Xiaomi для безопасности детей

Благодаря такому устройству родители смогут быть спокойны за своих чад
Буквально несколько дней назад Xiaomi анонсировала новые “умные” часы для детей под названием Mitu Children Learning Watch 4Pro, а уже сегодня они поступили в продажу на родине компании — в Китае. Причем цена на новинку составляет достаточно весомые для детского устройства 187 долларов.

Но стоимость можно считать более-менее оправданной, так как новинка имеет сразу две встроенные в корпус камеры, двухдиапазонный приемник GPS, а также NFC-чип. По словам производителя, две камеры устройству необходимы для обеспечения безопасности ребенка — так, первая камера направлена на лицо пользователя, а вторая снимает то, что происходит вокруг. Благодаря данной функциональности, родители смогут всегда быть в курсе, что происходит вокруг ребенка.

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Напомним, что Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro работают на базе мобильного процессора Snapdragon Wear 2500, имеют 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. К слову, емкость аккумулятора устройства составляет 920 мАч, благодаря чему часы могут прожить от одного заряда полноценные 5 дней!