Началось: IBM заменит 8000 сотрудников-людей на роботов

По словам генерального директора IBM Арвинда Кришны, в течение пяти лет около 30% рабочих мест могут быть заменены ИИ. И это происходит на фоне массовых обсуждений о влиянии искусственного интеллекта на будущее рабочих мест.

Так, в марте Goldman Sachs оценил, что генеративные модели могут «подвергнуть» 300 млн рабочих мест автоматизации.

Но ряд экспертов всё ещё утверждает, что влияние ИИ на рынок труда всё ещё в значительной степени гипотетическое. Некоторые и вовсе считают его удобным козлом отпущения для сокращений и крупных реорганизаций.

Возвращаясь к словам Кришны, стоит отметить, что по его прогнозам некоторые задачи, такие как предоставление справок о трудовом стаже или перевод сотрудников между отделами, могут быть полностью автоматизированы.