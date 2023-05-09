Началось: IBM заменит 8000 сотрудников-людей на роботов

Началось: IBM заменит 8000 сотрудников-людей на роботовИ, судя по всему, это число будет лишь увеличиваться
IBM, одна из крупнейших технологических компаний, приостановит найм на примерно 7800 позиций. Людей на них корпорация решила заменить системами искусственного интеллекта.
По словам генерального директора IBM Арвинда Кришны, в течение пяти лет около 30% рабочих мест могут быть заменены ИИ. И это происходит на фоне массовых обсуждений о влиянии искусственного интеллекта на будущее рабочих мест.
Так, в марте Goldman Sachs оценил, что генеративные модели могут «подвергнуть» 300 млн рабочих мест автоматизации.
Но ряд экспертов всё ещё утверждает, что влияние ИИ на рынок труда всё ещё в значительной степени гипотетическое. Некоторые и вовсе считают его удобным козлом отпущения для сокращений и крупных реорганизаций.
Возвращаясь к словам Кришны, стоит отметить, что по его прогнозам некоторые задачи, такие как предоставление справок о трудовом стаже или перевод сотрудников между отделами, могут быть полностью автоматизированы.