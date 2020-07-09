Дисплеи смартфонов с подэкранными камерами уже начали выпускать

Производитель смартфонных экранов Visionox, заявивший ранее о том, что их дисплеи созданы непосредственно для подэкранных фронтальных камер, по всей видимости, все же начал выпуск своего решения. По крайней мере об этом говорят данные, опубликованные в сети.