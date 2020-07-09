Наука и технологии
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Дисплеи смартфонов с подэкранными камерами уже начали выпускать
Ждем появления первых смартфонов с использованием данной технологии в ближайшее время
Производитель смартфонных экранов Visionox, заявивший ранее о том, что их дисплеи созданы непосредственно для подэкранных фронтальных камер, по всей видимости, все же начал выпуск своего решения. По крайней мере об этом говорят данные, опубликованные в сети.
Сам производитель дисплеев утверждает, что ее экраны с технологией Visionox’s InV see значительно превосходят обычные OLED-дисплеи, не в последнюю очередь за счет решения проблемы, при которой у смартфонов наблюдалась недостаточная прозрачность экрана в области камеры и высокий уровень дифракции.
Visionox заявила о том, что она оптимизировала расположение пикселей особым образом, благодаря чему подэкранные фронтальные камеры уже совсем скоро станут обыденностью для отрасли. Напомним, что судя по последним данным, в числе первых покупателей технологии компании значатся Xiaomi и Huawei.