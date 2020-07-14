Началось массовое производство первого смартфона Xiaomi со сверхмощной 100 Вт зарядкой

Интернет-инсайдеры сообщают, что прямо сейчас китайский техногигант находится на том этапе, когда новый аппарат с поддержкой технологии Super Charge Turbo проходит через массовое производство, что говорит о его крайне скором анонсе. К сожалению, до сих пор так и не ясно, какой именно девайс получит столь быструю зарядку - фанаты бренда рассчитывают, что это будет долгожданный Mi Mix 4.

Стоит отметить, что Xiaomi вряд ли успеет стать первым производителем, который выпустит смартфон с зарядкой подобной мощности - уже 22 июля от Lenovo ждут анонса нового игрового смартфона Legion, который будет поддерживать зарядный блок мощностью 90 Вт.