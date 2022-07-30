Началось: Нью-Йорк объявил ЧС в связи со вспышкой обезьяньей оспы

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Началось: Нью-Йорк объявил ЧС в связи со вспышкой обезьяньей оспыОфициальное заявление сделала губернатор штата
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян.
По её словам, каждый 4-й случай болезни приходится на возглавляемый ею штат. На момент публикации информации на официальном сайте штата количество заболевших составляло 1383 случая.
«В настоящее время в Нью-Йорке наблюдается один из самых высоких показателей передачи инфекции в стране: по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1383 случая заболевания», — сказано в заявлении Хокул.