Началось: Нью-Йорк объявил ЧС в связи со вспышкой обезьяньей оспы

По её словам, каждый 4-й случай болезни приходится на возглавляемый ею штат. На момент публикации информации на официальном сайте штата количество заболевших составляло 1383 случая.

«В настоящее время в Нью-Йорке наблюдается один из самых высоких показателей передачи инфекции в стране: по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1383 случая заболевания», — сказано в заявлении Хокул.