Началось предпродажное тестирование дешёвых беспроводных наушников Realme Buds Q2s

Сообщается, что прямо сейчас компания занимается предрелизным тестированием устройства. Что же до их релиза, то он ожидается уже совсем скоро — в конце февраля. При этом «отраслевые источники» поделились информацией о том, что поставляться наушники будут в цветовых вариантах Night Black, Paper Green и Paper White.

Если говорить о цене, то она приятно удивит. За наушники, имеющие функцию подавления шума окружающей среды, Realme попросит всего лишь 29 евро (2,8 тыс рублей). Как скоро наушники появится на российском рынке и сколько будет стоить девайс в нашей стране — пока неизвестно.