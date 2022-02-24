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Началось предпродажное тестирование дешёвых беспроводных наушников Realme Buds Q2s

Релиз — до конца месяца
По последним данным инсайдеров, Realme готовится представить свои новые беспроводные наушники — Realme Buds Q2s.
Началось предпродажное тестирование дешёвых беспроводных наушников Realme Buds Q2s

Сообщается, что прямо сейчас компания занимается предрелизным тестированием устройства. Что же до их релиза, то он ожидается уже совсем скоро — в конце февраля. При этом «отраслевые источники» поделились информацией о том, что поставляться наушники будут в цветовых вариантах Night Black, Paper Green и Paper White.

Если говорить о цене, то она приятно удивит. За наушники, имеющие функцию подавления шума окружающей среды, Realme попросит всего лишь 29 евро (2,8 тыс рублей). Как скоро наушники появится на российском рынке и сколько будет стоить девайс в нашей стране — пока неизвестно.

Источник: Gizmochina
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