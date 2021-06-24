Началось производство беспроводных наушников Apple AirPods 3

Судя по всему, уже началось производство долгожданного девайса. Сейчас IT-гигант находится на этапе получения компонентов для AirPods 3, которые прямо сейчас отгружают сразу семь поставщиков Apple, пишет MacRumors. Речь идёт о Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding и AT&S — они снабжают купертиновцев деталями для беспроводной связи.

Отметим, что чуть ранее Bloomberg уже писало, что анонс и релиз новеньких AirPods намечены на текущий год. По дизайну они будут похожи на AirPods Pro, но лишатся функции активного шумоподавления. Ожидается, что третье поколение наушников будет дешевле Pro-версии, но дороже первого и второго поколений.