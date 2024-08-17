Началось: суд заставит Google открыть Play Store для конкурентов

Решение стало результатом длительной судебной тяжбы между Epic Games и Google, где компания Epic обвиняла Google в злоупотреблении своими рыночными возможностями и монопольных практиках. После пристального внимания со стороны регуляторов в дело вмешался Минюст США, подавший иск к Google.

Ожидается, что судья вынесет постановление в ближайшие недели, которое может значительно изменить ситуацию с приложениями для Android. Критикуя Google за «сопротивление вердикту», судья намекнул на глобальные последствия для правовой защиты и предположил, что меры по исправлению антиконкурентной практики могут быть приняты не только в США.

К тому же суд счёл недостаточными меры, предложенные Google. С точки зрения суда предложенный компанией срок реализации мер в 12-16 месяцев является неадекватным.

Но, главное, суд решил, что одним из решений может быть открытие Play Store для конкурентов. Примерно в такой же ситуации находится и Apple, но пока только в Европе. Хотя не исключено, что после Google власти США займутся и этой компанией.