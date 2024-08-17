Наука и технологии
Опубликовано 17 августа 2024, 19:30
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Началось: суд заставит Google открыть Play Store для конкурентов

На компанию началось давление
Стало известно, что федеральный судья Калифорнии Джеймс Донато вынес решение, согласно которому компания Google может быть вынуждена открыть Play Store после рассмотрения дела о монополизации распространения приложений для Android.
Началось: суд заставит Google открыть Play Store для конкурентов
© Pathum Danthanarayana / Unsplash

Решение стало результатом длительной судебной тяжбы между Epic Games и Google, где компания Epic обвиняла Google в злоупотреблении своими рыночными возможностями и монопольных практиках. После пристального внимания со стороны регуляторов в дело вмешался Минюст США, подавший иск к Google.

Ожидается, что судья вынесет постановление в ближайшие недели, которое может значительно изменить ситуацию с приложениями для Android. Критикуя Google за «сопротивление вердикту», судья намекнул на глобальные последствия для правовой защиты и предположил, что меры по исправлению антиконкурентной практики могут быть приняты не только в США.

К тому же суд счёл недостаточными меры, предложенные Google. С точки зрения суда предложенный компанией срок реализации мер в 12-16 месяцев является неадекватным.

Но, главное, суд решил, что одним из решений может быть открытие Play Store для конкурентов. Примерно в такой же ситуации находится и Apple, но пока только в Европе. Хотя не исключено, что после Google власти США займутся и этой компанией.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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