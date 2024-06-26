Началось тестирование управляемой капсулы Pillbot для эндоскопических обследований

Опубликовано 26 июня 2024, 15:45
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Началось тестирование управляемой капсулы Pillbot для эндоскопических обследованийКапсулу нужно просто проглотить
Разработчик медицинских решений, компания Endiatx, начала тестирование эндоскопического робота-капсулы Pillbot, предназначенного для обследований ЖКТ.
Это роботизированная дистанционно управляемая капсула размером 13 на 30 мм с видеокамерой и светодиодом для освещения. Если тестирование пройдёт успешно, такие роботы смогут претендовать на роль оборудования для проведения эндоскопии.
За движение отвечают три микродвигателя и процессор. Видео, которое робот снимает, выводится на экран врача, который даже может не находиться вместе с пациентом. Выводится капсула естественным путём.