Началось тестирование управляемой капсулы Pillbot для эндоскопических обследований

Это роботизированная дистанционно управляемая капсула размером 13 на 30 мм с видеокамерой и светодиодом для освещения. Если тестирование пройдёт успешно, такие роботы смогут претендовать на роль оборудования для проведения эндоскопии.

За движение отвечают три микродвигателя и процессор. Видео, которое робот снимает, выводится на экран врача, который даже может не находиться вместе с пациентом. Выводится капсула естественным путём.