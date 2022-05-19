Началось тестирование вируса, убивающего рак

Ключевая особенность метода заключается в использовании специально выведенного вируса. Учёные заражают им раковые клетки и заставляют их быть более восприимчивыми к работе иммунной системы.

В рамках первой фазы испытаний участвуют 100 пациентов. Все они имеют метастатические опухоли. Поначалу им введут вирус, после чего начнут курс иммунотерапии.

Сообщается, что в рамках доклинических испытаниях данный метод продемонстрировал отменные результаты. В том числе в борьбе с раком толстой кишки, лёгких, молочной железы и яичников у животных.

Ориентировочные сроки массового внедрения новой методики остаются неизвестными.