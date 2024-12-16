Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 21:52
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Начался судебный процесс между Arm и Qualcomm

Долгий спор затронет будущее ИИ-чипов для ПК
Судебное разбирательство между компаниями Arm и Qualcomm, которое может повлиять на будущее чипов для искусственного интеллекта (ИИ), начинается в понедельник в суде штата Делавэр. Конфликт длится уже более двух лет и касается лицензионных соглашений на использование технологий Arm, которые необходимы для разработки процессоров.
Начался судебный процесс между Arm и Qualcomm

© Ferra.ru

Qualcomm, крупный заказчик Arm, столкнулась с проблемой после приобретения стартапа Nuvia в 2021 году за $ 1,4 миллиарда. Nuvia, основанная бывшими инженерами Apple, разрабатывала чипы, которые Qualcomm использовала для создания новых процессоров для ПК с искусственным интеллектом. Эти чипы, как ожидается, помогут вернуть позиции Windows на рынке, отвоевывая долю у ноутбуков Apple.

В центре разбирательства находится договор между Arm и Qualcomm по использованию интеллектуальной собственности. Arm утверждает, что Qualcomm должна пересмотреть условия лицензии на технологии Nuvia, так как они не соответствуют текущим соглашениям. Qualcomm, в свою очередь, уверена, что имеет все права на использование этих технологий и надеется на положительный исход судебного процесса.

Свои показания в суде должны дать такие свидетели, как генеральные директора Arm и Qualcomm, а также основатель Nuvia Джерард Уильямс.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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