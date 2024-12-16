Начался судебный процесс между Arm и Qualcomm

Qualcomm, крупный заказчик Arm, столкнулась с проблемой после приобретения стартапа Nuvia в 2021 году за $ 1,4 миллиарда. Nuvia, основанная бывшими инженерами Apple, разрабатывала чипы, которые Qualcomm использовала для создания новых процессоров для ПК с искусственным интеллектом. Эти чипы, как ожидается, помогут вернуть позиции Windows на рынке, отвоевывая долю у ноутбуков Apple.

В центре разбирательства находится договор между Arm и Qualcomm по использованию интеллектуальной собственности. Arm утверждает, что Qualcomm должна пересмотреть условия лицензии на технологии Nuvia, так как они не соответствуют текущим соглашениям. Qualcomm, в свою очередь, уверена, что имеет все права на использование этих технологий и надеется на положительный исход судебного процесса.

Свои показания в суде должны дать такие свидетели, как генеральные директора Arm и Qualcomm, а также основатель Nuvia Джерард Уильямс.