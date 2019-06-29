Начато создание первого в мире военного интернета

Министры обороны Германии Урсула фон дер Лейен и Нидерландов Анк Бейлевелд подписали в Брюсселе соглашение о создании первого в мире объединённой военной сети. Проект получил название TEN (Tactical Edge Networking).

На минувшей неделе в Брюсселе прошло заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО и договор был подписан именно там. Как отмечает ZDNet, это первый в истории случай объединения военных сетей двух стран. На этом проекте будут «обкатаны» подводные камни, он станет тестовым полигоном для объединения военных сетей других членов НАТО.

Штаб-квартиру TEN расположат в немецком городе Кобленц. При этом центр дизайна и прототипирования разместят в голландском Амерсфорте. Первый этап TEN обеспечит связь между наземными операциями немецкой армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

как ожидается, проект потребует от двух стран вложений в несколько миллионов евро, которые пойдут, в том числе на закупку совместимого оборудования для десятков тысяч военнослужащих.