Начаты поставки отечественных «неубиваемых» кабелей для связи

Холдинг «Росэлектроника» начал поставки новых защищённых кабельных сборок, предназначенных для мобильных систем связи, как гражданского, так и специального назначения. Эти кабели отличаются высокой устойчивостью к загрязнениям, ударам, а также могут выдерживать воздействие электромагнитного излучения. Кроме того, они остаются функциональными даже при погружении в воду на глубину до 7 метров.

По данным компании, новые сборки сохраняют работоспособность после множественных механических ударов с ускорением до 20g, а также могут работать при температурах от -60 до 75°C. Особенность изделий заключается в использовании керамических наконечников оптических соединителей с линзами, которые обеспечивают точное соединение волокон. Это решение повышает качество сигнала, даже если места стыковки сильно загрязнены.

Разработкой и производством этих кабелей занимается Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш», который является частью холдинга «Росэлектроника». Генеральный директор «Техномаша», Артём Дудкин, отметил, что использование оптических волокон значительно повысило устойчивость кабелей к электромагнитным помехам, а также улучшило их эксплуатационные характеристики. Уже первые заказчики оценили улучшение качества связи в сложных условиях.