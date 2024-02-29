Начинающие хакеры взломали серверы Epic Games и украли 189 ГБ критических данных

Опубликовано 29 февраля 2024, 13:30
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Начинающие хакеры взломали серверы Epic Games и украли 189 ГБ критических данныхИ потребовали выкуп, как водится
Молодая хакерская группировка Mogilevich заявила о взломе серверов игровой компании Epic Games и краже 189 ГБ критически важных, чувствительных данных.
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Хакеры утверждают, что ими удалось заполучить платёжную информацию, адреса электронной почты пользователей сервисов Epic, пароли, исходные коды и многое другое. Но каких-либо доказательств взлома и утечки пользовательской информации хакеры не представили.
И Epic Games тоже не высказалась по поводу произошедшего, если эти события действительно имели место. Хакеры требуют до 4 марта выплатить им компенсацию, в противном случае обещают выставить утечку на продажу. Сколько денег злоумышленники хотят за данные пользователей, не уточняется.
Источник:Cyber Daily
Автор:Андрей Кадуков
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