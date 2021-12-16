«Начнут поступать в войска со следующего года»: в России завершилось тестирование дронов-камикадзе

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«Начнут поступать в войска со следующего года»: в России завершилось тестирование дронов-камикадзеВсё прошло успешно
В сети появилась информация об успешном завершении государственных испытаний барражирующих боеприпасов «Куб». Это те самые дроны-камикадзе, о которых стало известно ранее в 2021 году.
Интернет-источник, близкий к военному ведомству России, заявил, что поставки новинки в войска начнутся уже в 2022 году.
Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение.
Напомним, что ещё в конце октября Известия сообщили о будущем пополнении Военно-морского флота (ВМФ) России барражирующими боеприпасами. Их, якобы, будут использовать для ударов по наземным и морским объектам противника.
Тогда же сообщалось, что для использования барражирующих боеприпасов потребуется минимальная переделка палуб кораблей.
Источник: РИА Новости