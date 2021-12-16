«Начнут поступать в войска со следующего года»: в России завершилось тестирование дронов-камикадзе

Напомним, что ещё в конце октября Известия сообщили о будущем пополнении Военно-морского флота (ВМФ) России барражирующими боеприпасами. Их, якобы, будут использовать для ударов по наземным и морским объектам противника.

Тогда же сообщалось, что для использования барражирующих боеприпасов потребуется минимальная переделка палуб кораблей.