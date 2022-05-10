Начнётся ли в России дефицит высокоточного оружия

По словам Борисова, ОПК обеспечивает российские ВС всей необходимой номенклатурой ракет в требуемых объёмах. Поэтому, как не закончились у России ракеты в марте, так и не закончатся вовсе.

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи», — подчеркнул вице-премьер.