Над Ираном запустили спутниковую систему Starlink

20:54, 28 декабря 2022
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Над Ираном запустили спутниковую систему StarlinkОб этом сообщил Илон Маск
Илон Маск сообщил, что развернул над Ираном группировку насчитывающую «около 100» спутников системы Starlink.
Фото: Middleeasteye.net
Ещё осенью Маск заявлял о желании запустить Starlink над территорией Ирана. Для него это не только новый рынок, но и политическая подоплёка — он заявлял, что хочет запустить Starlink «для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации».
«Мы уже приближаемся к тому, чтобы активными в Иране были сразу 100 спутников Starlink», — сообщил Маск.