Наука и технологии
20:54, 28 декабря 2022
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Над Ираном запустили спутниковую систему Starlink

Об этом сообщил Илон Маск

Илон Маск сообщил, что развернул над Ираном группировку насчитывающую «около 100» спутников системы Starlink.

Над Ираном запустили спутниковую систему Starlink

Фото: Middleeasteye.net

Ещё осенью Маск заявлял о желании запустить Starlink над территорией Ирана. Для него это не только новый рынок, но и политическая подоплёка — он заявлял, что хочет запустить Starlink «для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации».

«Мы уже приближаемся к тому, чтобы активными в Иране были сразу 100 спутников Starlink», — сообщил Маск.

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