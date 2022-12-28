Над Ираном запустили спутниковую систему Starlink

Ещё осенью Маск заявлял о желании запустить Starlink над территорией Ирана. Для него это не только новый рынок, но и политическая подоплёка — он заявлял, что хочет запустить Starlink «для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации».

«Мы уже приближаемся к тому, чтобы активными в Иране были сразу 100 спутников Starlink», — сообщил Маск.