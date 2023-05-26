Надевайте шапки из фольги, ваш смартфон может шпионить за вами даже без интернета

Выключение интернета на смартфоне не означает, что ваше устройство прекратит шпионить за вами и не передаёт ваши личные данные на сервер где-нибудь в Калифорнии. Об этом говорит Шамиль Магомедов, эксперт в области кибербезопасности и защиты информации.

Магомедов объясняет, что, например, метаданные графических файлов, такие как место и время съёмки, все равно хранятся в памяти устройства. И как только смартфон снова подключается к интернету, эти данные могут быть загружены в облачное хранилище без вашего ведома.

Эксперт также указывает на то, что конфиденциальная информация, такая как контакты и история перемещений пользователя, хранится на сим-карте смартфона. И даже новый телефон, только что взятый из коробки, уже начинает собирать огромное количество данных для производителя.

В итоге, отключение интернета на смартфоне не даёт полной гарантии безопасности ваших личных данных. Современные устройства постоянно собирают информацию о владельце, и это стоит иметь в виду, чтобы более осознанно использовать свои мобильные устройства и обеспечить свою конфиденциальность.