Надевайте шапки из фольги, ваш смартфон может шпионить за вами даже без интернета

Надевайте шапки из фольги, ваш смартфон может шпионить за вами даже без интернетаЭксперт рассказал какие данные о вас собирают мобильные устройства без вашего ведома
Современные гаджеты позволяют отсортировать фото по местам, где вы их сделали. Но откуда они получают эти данные? Рассказывает эксперт
Выключение интернета на смартфоне не означает, что ваше устройство прекратит шпионить за вами и не передаёт ваши личные данные на сервер где-нибудь в Калифорнии. Об этом говорит Шамиль Магомедов, эксперт в области кибербезопасности и защиты информации.
Магомедов объясняет, что, например, метаданные графических файлов, такие как место и время съёмки, все равно хранятся в памяти устройства. И как только смартфон снова подключается к интернету, эти данные могут быть загружены в облачное хранилище без вашего ведома.
Эксперт также указывает на то, что конфиденциальная информация, такая как контакты и история перемещений пользователя, хранится на сим-карте смартфона. И даже новый телефон, только что взятый из коробки, уже начинает собирать огромное количество данных для производителя.
В итоге, отключение интернета на смартфоне не даёт полной гарантии безопасности ваших личных данных. Современные устройства постоянно собирают информацию о владельце, и это стоит иметь в виду, чтобы более осознанно использовать свои мобильные устройства и обеспечить свою конфиденциальность.