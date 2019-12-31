Ferra

"Надежная система защиты" не уберегла китайский стартап от кражи 200 тыс велосипедов за год

При этом компании не удалось установить виновных в более чем 80% случаев
В сети появилась информация о том, что у китайского стартапа Mobike за 2019 год было украдено более 200 тыс велосипедов. При этом стоит отметить, что ранее сама компания официально заявляла о наличии у нее “надежной системы защиты”, которая, судя по всему, работает не самым надежным способом.

Так, по словам стартапа, за прошедший год она понесла потери в лице 205 тыс велосипедов, причем большая часть из них была либо украдена, либо стала жертвой актов вандализма. При этом Mobike выразила огромную благодарность 189 тыс своих пользователей, которые все же передавали компании данные о кражах или порче велосипедов, но все же китайцы были вынуждены признать тот факт, что им не удалось найти виновных в более чем 80% случаев.

Напомним, что пекинский стартап представлен уже в 40 странах мира, а суть системы заключается в использовании собственных оценок, которые вознаграждают или наказывает пользователей. Так, если рейтинг пользователя будет слишком низким, ему без каких-либо проблем могут отказать в дальнейшем обслуживании. Но, как показала практика, даже данные методы не способны защитить велосипеды компании от воровства либо вандализма.