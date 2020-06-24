Надежность знаменитых электроциклов Segway привела к падению продаж

Также президент компании отметила, что пандемия коронавируса, как ни странно, не отразилась на производстве. Больше всего на продажах сказались сами характеристики устройства. Дело в том, что электроциклы оснащены высокой надежностью. Отмечается, что разработчики оснастили знаменитые электроциклы несколькими резервными системами, за счет чего Segway PT может продолжать функционировать даже после сбоя некоторых элементов.

”Мы пытались понять, почему у нас плохие продажи. Неприятно это говорить, но всё дело в качестве и долговечности. Я поговорила с несколькими владельцами старых Segway. Выглядит такая техника неважно, потому что ею пользовались 12 лет, но человек проехал на устройстве 100 тысяч миль”, — поделилась глава компании.