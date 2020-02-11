Найден более сильный источник счастья, чем деньги

По итогу опроса более 1,2 млн людей было выяснено, что те, кто нагружает себя физическими упражнениями на регулярной основе, в целом чувствует себя психологически плохо лишь 35 дней в году, тогда как те, кто не занимается спортом вообще, ощущают себя несчастными почти в два раза дольше — 53 дня. Также ученые сумели выявить, что люди, которые физически более активны, настолько же счастливы, как и те, кто вообще не занимается спортом, но зарабатывает при этом на 25 тыс долларов в год больше, чем они. Таким образом ученым удалось найти более сильный источник счастья, чем деньги.

Напомним, что чуть ранее другая группа ученых сумела выяснить, что различные трекеры и приложения, отслеживающие спортивные достижения пользователей, вызывают у людей стресс и чувство вины.