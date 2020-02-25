Найден человек, у которого моча превращается в алкоголь

”Candida glabrata — это грибок, который очень напоминает Saccharomyces cerevisiae, известный среди обывателей как пивные дрожжи. Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда дрожжи, вырабатывающие этиловый спирт, поселились в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени”, — рассказали авторы статьи.

При этом врачи начали заниматься помощью женщине с ее недугом, назначив ей противогрибковое лечение. Правда, оно, к сожалению, не принесло никаких положительных плодов — вполне вероятно, что связано это с плохо контролируемым диабетом пациентки.