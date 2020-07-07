Найден десятисантиметровый предок динозавров

Исследователи обнаружили, что отложения, в которых и были найдены останки рептилии, принадлежат триасовому периоду, что означает, что десятисантиметровый Kongonaphon существовал на Земле не менее 237 млн лет назад. Ученые сошлись в мнении, что благодаря найденной рептилии можно установить происхождение птерозавров и динозавров из группы Ornithodira. Вероятно, это позволит понять, в результате чего у них появились перья и пух и то, как они начали летать.

Отметим, что ранее археологи думали, что все ранние архозавры имели приблизительно идентичны по размеру, однако впоследствии начали расти. Сейчас же, благодаря данной находке, выяснилось, что некоторые виды начали, напротив, уменьшаться. Предполагается, что обусловлено это может быть высокой конкуренцией за пищу среди хищников. Так, по мнению исследователей, процесс уменьшения размеров предков динозавров осуществлялся одновременно с переходом их с мяса на насекомых, на что намекает и степень износа зубов найденной рептилии.