Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах

Речь о Batrachopus grandis, длина которого, как сообщается, составляла порядка трех метров. По данным ученых, данный крокодил проживал на территории современной Южной Кореи как минимум 110 млн лет назад. Специалисты установили, что принадлежит данное животное виду крокодиломорфов, которые могут быть предками аллигаторов и крокодилов.

Находка была обнаружена благодаря следам, зафиксированным во время раскопок. ”Отпечатки следов длиной около 24 см, что говорит о том, что у того, кто их оставил, ноги приблизительно такой же длины, что и у взрослого человека”, — поделился доктор Энтони Ромилио из Квинслендского университета в Австралии.