Найден кошелёк с биткоинами на $3 млрд

Оказалось, что кошелёк — собственность компании-трейдера Robinhood Markets Inc. Впервые кошелёк был активирован 8 мая, когда на нём появилось 0,25 BTC, или порядка $6860. В течение трёх месяцев активов на кошельке добавилось до 118300 BTC — $3,13 млрд.

Кошелёк Robinhood Markets привлёк пристальное внимание криптосообщества прежде всего таинственностью, и потому, что занял третье место в мире после холодных кошельков Binance с 248597 BTC, или $6 582 934 996, и Bitfinex с 178 010 BTC — $4 713 761 629.

Вероятно, теперь Robinhood Markets привлечёт дополнительное количество инвесторов.