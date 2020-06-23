Найден намек на появление VR режима в долгожданной игре Cyberpunk 2077
Сообщается, что на прошедшем мероприятии журналисты смогли сыграть в Cyberpunk 2077. Причем давалось им на это четыре часа. Инсайдер же запечатлел зал, в котором проходило мероприятие. Как можем видеть, компания разместила в зале как минимум две беговые дорожки KAT Walk mini, предназначенные для устройств виртуальной реальности. Отметим, что минимальная стоимость устройства составляет 275 тыс рублей. Можно предположить, что едва ли настолько дорогое оборудование оказалось на мероприятии по случайности.
Напомним, что грядущее мероприятие, связанное с игрой пройден уже совсем скоро, а именно через два дня. Речь об интернет-шоу Night City Wire, в рамках которого представители CD Projekt RED должны сообщить некоторые подробности о проекте, а также продемонстрировать новые кадры геймплея Cyberpunk 2077. Релиз игры, в свою очередь, намечен на 19 ноября.