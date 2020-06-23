Найден намек на появление VR режима в долгожданной игре Cyberpunk 2077

Сообщается, что на прошедшем мероприятии журналисты смогли сыграть в Cyberpunk 2077. Причем давалось им на это четыре часа. Инсайдер же запечатлел зал, в котором проходило мероприятие. Как можем видеть, компания разместила в зале как минимум две беговые дорожки KAT Walk mini, предназначенные для устройств виртуальной реальности. Отметим, что минимальная стоимость устройства составляет 275 тыс рублей. Можно предположить, что едва ли настолько дорогое оборудование оказалось на мероприятии по случайности.