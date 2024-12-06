Найден натуральный источник компонентов для лекарств от тромбоза

Российские учёные из МФТИ и ФНКЦ имени Лопухина сделали важный шаг в медицине, расшифровав геном медицинской пиявки и подробно изучив состав её слюны. Исследование привело к открытию нового белка, способного заменить современные препараты для лечения тромбоза. В МФТИ рассказали, что это открытие может значительно расширить возможности медицины, особенно в области борьбы с заболеваниями кровообращения.

Медицинская пиявка, известная своим уникальным составом слюнного секрета, использовалась в лечении на протяжении тысячелетий, но её биохимия оставалась загадкой. Учёные обнаружили белок, который назвали цистеин-богатым антикоагулянтом. Он состоит из 162 аминокислот, причём 16% из них — цистеин, что крайне необычно. Белок обладает способностью в разы замедлять свёртывание крови, и эксперименты показали, что он работает эффективнее известных аналогов, таких как искусственный гирудин.

Опыты подтвердили, что новый белок тормозит образование тромбов в 10 раз сильнее, чем обычная плазма крови, и в 2–7 раз превышает эффективность искусственного гирудина. Пока не все аспекты его действия изучены, но учёные уверены, что белок подавляет не только тромбин, но и другие ферменты, ответственные за свёртывание крови. Это открытие обещает стать основой для создания новых препаратов, которые смогут бороться с тромбозом безопаснее и эффективнее.