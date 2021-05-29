Найден научный способ бросить курить и не набрать в весе

“Если говорить о страхе набрать вес, это вопрос решаемый. Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды. Тогда опасений быть не должно. Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия”, – поделился профессор Андрей Демин.

Помимо прочего Демин отметил, что курение является высоким фактором риска, провоцирующим рак и сердечно-сосудистые болезни. Причем в данном случае не имеет значения, какие именно сигареты курит человек: папиросы, нагреваемый табак или электронные сигареты.