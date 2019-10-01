Найден неожиданный источник засорения океанов пластиком

По данным ученых, исследовавших данный вопрос, огромные участки мусора, плавающие в середине океанов, куда в меньшей степени связаны с людьми, сбрасывающими пластиковые предметы на водных путях или на суше, чем с членами экипажей торговых морских судов, выбрасывающих свои отходы тоннами.

Так, в качестве доказательства своей теории ученые приводят тот факт, что многие пластиковые бутылки имели плотно завинченные крышки — именно так принято делать на борту китайских торговых судов.

”Кажется, выбросом отходов занимается определенный сектор торгового флота. В значительной степени данный сектор состоит из азиатских судов”, — рассказал один из авторов исследования.