Найден новый метод лечения хронических заболеваний легких

В ходе исследования установлено, что Lactobacilli помогают регулировать активность легочных протеаз, уменьшая воспаление и повреждения легочных альвеол. Метод был протестирован на мышах и показал хорошие результаты в снижении воспаления и улучшении структуры легких. Ожидается, что эта технология может снизить выбросы CO2 в химической промышленности и оказать значительное влияние на лечение легочных заболеваний.

Следующим этапом станет проведение клинических испытаний для проверки безопасности и эффективности метода у людей.