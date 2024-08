Найден новый метод защиты трансплантированных сердец от отторжения

С помощью антивоспалительной терапии

Американские учёные разработали метод, который может значительно повысить защиту трансплантированных сердец от отторжения. Их исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предложило новый подход к подготовке донорских органов и реципиентов с помощью антител против воспаления.