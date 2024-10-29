Найден новый способ доставки лекарств для лечения злокачественных опухолей

Найден новый способ доставки лекарств для лечения злокачественных опухолейДля этого будут использовать вирусы из растений
Российские учёные предложили новую технологию доставки лекарств для лечения саркомы Юинга, используя частицы вирусов растений. Московский государственный университет имени Ломоносова сообщил, что исследователи применили вирусы табачной мозаики (ВТМ) и мозаики альтернантеры (ВМАльт) для создания структурно модифицированных частиц, которые могут эффективно переносить лекарства. К исследованию также присоединились специалисты Сеченовского университета.
По словам заведующей кафедрой вирусологии МГУ Ольги Карповой, начальные испытания проводились с частицами ВТМ, однако в итоге модифицированные частицы ВМАльт показали себя более перспективными. Она отметила, что ВМАльт обладает большим числом активных групп на поверхности, благодаря чему можно загружать больше различных препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Это открывает возможности для доставки большего объёма лекарственных соединений и их разнообразия.
Эти разработки могут ускорить создание новых методов лечения саркомы Юинга, агрессивного типа рака, который составляет до 15% всех сарком костей.