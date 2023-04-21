Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля на нём

Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля на нёмДостаточно прямолинейный, но действенный
Злоумышленники нашли новый способ кражи смартфонов Apple и смены паролей.
Воры используют социальную инженерию для того, чтобы подглядеть код блокировки iPhone, после чего крадут устройство, снимают блокировку и получают 28-значный ключ восстановления для смены пароля.
Это позволяет им полностью контролировать ворованное устройство и заблокировать доступ предыдущему владельцу.
По данным WSJ, пользователи Apple в таком случае практически лишены возможности вернуться в свои учётные записи без ключа восстановления, что оставляет им минимальные шансы на возврат украденного смартфона.
С ключом восстановления злоумышленники могут отключить функцию «Найти iPhone», получить доступ к банковским приложениям и заблокировать Apple ID, который может быть связан с другими устройствами бренда.
В качестве меры предосторожности, специалисты рекомендуют владельцам iPhone использовать Face ID и Touch ID в общественных местах и устанавливать сложный код-пароль на своих телефонах.