Найден новый способ соединения древесины с металлом без клея и винтов

Технология AddJoining включает прямую 3D-печать полимерных композитов на поверхности дерева. Полимер проникает в поры древесины, где происходит химическая реакция, создавая прочное соединение, которое успешно выдерживает механические нагрузки.

Ультразвуковая сварка, применяемое в другом методе, использует высокочастотные вибрации для плавления поверхности полимера, который затем проникает в поры дерева, образуя стабильные соединения. Эти технологии позволяют соединять материалы без использования клея или винтов и открывают возможности для замены менее устойчивых и трудноперерабатываемых материалов на древесину.