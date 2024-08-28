Найден новый способ соединения древесины с металлом без клея и винтов

Опубликовано 28 августа 2024, 21:541 мин.
Найден новый способ соединения древесины с металлом без клея и винтовС помощью ультразвуковой сварки
Ученые из Технического университета Граца (TU Graz) под руководством Серджио Амансо достигли значительного прорыва в области соединения дерева с металлом и полимерными композитами с использованием технологий 3D-печати и ультразвуковой сварки. Эти методы могут можернизировать производство в таких отраслях, как авиация, автомобилестроение и мебельная промышленность.
© Wolf - TU Graz
Технология AddJoining включает прямую 3D-печать полимерных композитов на поверхности дерева. Полимер проникает в поры древесины, где происходит химическая реакция, создавая прочное соединение, которое успешно выдерживает механические нагрузки.
Ультразвуковая сварка, применяемое в другом методе, использует высокочастотные вибрации для плавления поверхности полимера, который затем проникает в поры дерева, образуя стабильные соединения. Эти технологии позволяют соединять материалы без использования клея или винтов и открывают возможности для замены менее устойчивых и трудноперерабатываемых материалов на древесину.