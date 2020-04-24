Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением

Причем, что интересно, судя по всему, данная уязвимость работает не только в WhatsApp или Facebook, а в совершенно любом мессенджере и соцсети, установленной на устройство под управлением iOS или iPadOS. Человеку достаточно получить уведомление о получении “текстовой бомбой”, чтобы его устройство начало бесконечно перезагружаться.

На данный момент нет никакого штатного метода защититься от этой уязвимости. Единственное, что мы можем посоветовать — отключить уведомления от любых приложений, в которых кто-то может прислать вам какое-либо сообщение. Вполне вероятно, что в Apple знают о проблеме и уже вовсю пытаются ее решить.