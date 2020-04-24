Наука и технологии
Сегодня 10:14
Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением
Будьте осторожны, владельцы смартфонов и планшетов от Apple
Истории про то, как энтузиасты нашли определенный набор символов, способный вывести из строя iPhone, фигурируют в сети раз в один-два года. Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Причем, что интересно, судя по всему, данная уязвимость работает не только в WhatsApp или Facebook, а в совершенно любом мессенджере и соцсети, установленной на устройство под управлением iOS или iPadOS. Человеку достаточно получить уведомление о получении “текстовой бомбой”, чтобы его устройство начало бесконечно перезагружаться.
На данный момент нет никакого штатного метода защититься от этой уязвимости. Единственное, что мы можем посоветовать — отключить уведомления от любых приложений, в которых кто-то может прислать вам какое-либо сообщение. Вполне вероятно, что в Apple знают о проблеме и уже вовсю пытаются ее решить.