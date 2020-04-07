Найден показатель здоровья, "предсказывающий" летальный исход от заражения коронавирусом

Так, исследователи провели анализ огромного числа различных научных статей, в которых говорилось об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавирусом. В итоге им удалось выяснить, что у пациентов, лечение которых в конечном итоге заканчивалось летальным исходом, уровень этих самых тромбоцитов значительно падал. Таким образом ученые предлагают медицинскому сообществу использовать данный показатель в качестве своего рода маркера для понимания состояния больного.

На данный момент эксперты придерживаются мнения, что связь между пониженным уровнем тромбоцитов и ухудшением состояния пациентов, зараженных COVID-19, может быть связана как с влиянием вируса на их образование, так и связью вируса с компонентами крови, вызывающей выработку в организме антител против собственных же клеток.