Найден простой способ определить антибиотики в продуктах

Учёные из Санкт-Петербургского университета разработали способ автоматического обнаружения опасных антибиотиков фторхинолонового ряда в жидкостях. Исследование проводилось на молоке, креветках и сточных водах. Эти антибиотики, которые ранее считались безопасными, вызывают серьёзные побочные эффекты, включая тромбозы, повреждения суставов, колиты и даже смертельные случаи. В настоящее время учёные обсуждают необходимость более строгого контроля за использованием фторхинолоновых антибиотиков в различных сферах.

Суть нового метода заключается в удалении антибиотиков из образцов с использованием нового поколения безопасных и эффективных растворителей. Затем образец анализируется при помощи жидкостной хроматографии для выявления наличия фторхинолоновых антибиотиков. Этот метод не только эффективен, но также обладает высокой чувствительностью, позволяющей обнаружить даже низкие концентрации этих веществ. Кроме того, этот метод можно автоматизировать, что сокращает затраты на труд и исключает человеческий фактор.

Учёные из Санкт-Петербургского университета проверили свой метод на молоке, креветках и сточных водах, и результаты были успешными. Эта технология может найти широкое применение в пищевой промышленности, где жидкостная хроматография является одним из наиболее важных методов анализа.