Найден самый простой способ убрать рекламу с YouTube, проще вы явно не видели

Последние годы пользователи по всему миру жалуются на какое-то безумное засилье рекламы на самом популярном видеохостинге в мире. Порой ее бывает так много, что во время просмотра одного 10-минутного ролика приходится пересмотреть по 3-4 рекламных вставки! И вот, устав от безмерного аппетита YouTube, пользователи открыли для себя достаточно интересный способ эту рекламу обходить. Для этого достаточно лишь после “.com” в адресной строке видео поставить еще одну точку. Пример:

https://www.youtube.com/watch?v=aZdVJCbPgSI — вот так выглядит ссылка на видео на YouTube с рекламной вставкой https://www.youtube.com./watch?v=aZdVJCbPgSI — а вот так выглядит ссылка на тот же ролик, но без рекламы

Таким образом, данный способ можно считать, пожалуй, самым простым в плане отключения у себя рекламы на YouTube, так как все остальные методы включают в себя куда более манипуляции, начиная от установки сторонних программ и заканчивая правкой файлов внутри компьютера. Разумеется, Google при первой же возможности исправит данный способ обхода столь нелюбимых пользователями вставок. Но пока компания этого не сделала — приятного пользования.