Найден способ быстрого оформления пропуска для совершения поездок по Москве

Для этого достаточно лишь воспользоваться приложением “Моя Москва” и его новым сервисом “Цифровой пропуск”, с помощью которого можно быстро сгенерировать специальный код. Именно его надо будет отправить в бесплатном СМС-сообщении на номер 7377, чтобы получить разрешение для поездок по городу.

”Код, созданный в приложении, не является цифровым пропуском, но он помогает быстро его получить. На заполнение данных в чате при заблаговременной подготовке паспорта и, например, карты “Тройка” уйдет не больше пяти минут. СМС-подтверждение при корректном вводе информации приходит мгновенно. Только за первый день работы сервиса в приложении “Моя Москва” были сгенерированы около 14 тысячи кодов”, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.