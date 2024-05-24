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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 22:15
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Найден способ непрерывно следить за кровотоком в мозге

Нужен ультразвуковой пластырь
Представьте себе пластырь, который постоянно контролирует кровоток в вашем мозге. Так, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали мягкий, носимый ультразвуковой пластырь, который в режиме реального времени предоставляет трехмерные данные о мозговом кровотоке.
Найден способ непрерывно следить за кровотоком в мозге

© Ferra.ru

Эта инновация превосходит ограничения существующих методов, которые требуют участия специалиста и предлагают только моментальные снимки кровотока. Пластырь, удобно надеваемый на висок, обеспечивает непрерывный мониторинг в течение дня, что является преимуществом для раннего выявления инсульта и наблюдения за пациентами, восстанавливающимися после операций на головном мозге.

Пластырь размером с почтовую марку изготовлен из эластичного силикона, покрытого электронными слоями. Крошечные ультразвуковые датчики посылают и принимают звуковые волны, чтобы составить карту кровотока. Медная сетка минимизирует помехи, а сверхбыстрая ультразвуковая визуализация фиксирует тысячи изображений в секунду, создавая подробные 3D-модели кровотока.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Булат Кармак
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#наука
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#Мозг
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#исследование