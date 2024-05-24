Найден способ непрерывно следить за кровотоком в мозге

Эта инновация превосходит ограничения существующих методов, которые требуют участия специалиста и предлагают только моментальные снимки кровотока. Пластырь, удобно надеваемый на висок, обеспечивает непрерывный мониторинг в течение дня, что является преимуществом для раннего выявления инсульта и наблюдения за пациентами, восстанавливающимися после операций на головном мозге.

Пластырь размером с почтовую марку изготовлен из эластичного силикона, покрытого электронными слоями. Крошечные ультразвуковые датчики посылают и принимают звуковые волны, чтобы составить карту кровотока. Медная сетка минимизирует помехи, а сверхбыстрая ультразвуковая визуализация фиксирует тысячи изображений в секунду, создавая подробные 3D-модели кровотока.

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