Найден способ обеззаразить маску мультиваркой

Так, согласно опубликованным данным, для этого необходимо поместить маску в бумажный пакет, заполнить емкость мультиварки водой на полдюйма и разместить пакет с маской на подставке. Обрабатывать маску паром необходимо при 65° на протяжении получаса. Специалисты S & T подтвердили, что в данных условиях обеспечивается инактивация вируса до допустимых значений. Кроме того, маска, при данном обеззараживании, все еще соответствует техническим характеристикам и после пяти обработок.

”Мы надеемся, что персонал, работающий на переднем крае, которому необходимо использовать маски, сможет воспользоваться этим подходом, чтобы продлить срок службы своего ограниченного запаса этого критически важного средства индивидуальной защиты”, - поделилась биолог-ученый доктор Ллойд Хаф.