Наука и технологии
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Найден способ отключить слежку Google
Для этого даже не придется скачивать сторонние приложения
Сервисы Google крайне часто обвиняют в том, что они следят практически за каждым пользователем. А учитывая, что ими пропитан практически любой Android-смартфон, “масштаб трагедии” начинает по-настоящему впечатлять. Но, к счастью всех нас, экспертами был найден способ отключить слежку Google.
Так, если верить заявлению главы Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, настройки Google-аккаунта вполне позволяют урезать массив данных, собираемых поисковым гигантом, несмотря на его заинтересованность в обратном. Специалист отдельно отметил тот факт, что в мобильной версии браузера Chrome также имеются свои настройки приватности, которыми стоит заняться отдельно.
”Необходимо перейти в настройки приватности, которые есть в учетной записи Google. Там можно деактивировать персонализированный поиск, запретить отслеживание исходящего трафика, а также очистить историю поиска и приложений”, - посоветовал Куканов.