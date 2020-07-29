Найден способ отключить слежку Google

Так, если верить заявлению главы Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, настройки Google-аккаунта вполне позволяют урезать массив данных, собираемых поисковым гигантом, несмотря на его заинтересованность в обратном. Специалист отдельно отметил тот факт, что в мобильной версии браузера Chrome также имеются свои настройки приватности, которыми стоит заняться отдельно.

”Необходимо перейти в настройки приватности, которые есть в учетной записи Google. Там можно деактивировать персонализированный поиск, запретить отслеживание исходящего трафика, а также очистить историю поиска и приложений”, - посоветовал Куканов.