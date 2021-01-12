Найден способ почти вдвое уменьшить распространение COVID-19

Об этом, ссылаясь на результаты работы ученых из США и Германии, сообщает издание РИА Новости. Так, по словам исследователей, для этого необходимо использовать метод двунаправленного отслеживания контактов. На сегодняшний день чаще всего, при выявлении инфицированного, определяются лишь люди, с которыми контактировал человек. Ученые, в свою очередь, предлагают также обратить внимание и на тех, от кого мог заразиться больной. Этот способ предполагает увеличение срока отслеживания контактов инфицированных с двух до шести дней до фиксирования первых проявлений болезни.

Для того, чтобы доказать эффективность этого способны специалисты подготовили несколько моделей отслеживания контактных лиц. Согласно их выводам, таким образом можно уменьшить вероятность новых случае заражения почти в два раза.