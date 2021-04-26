Наука и технологии
Сегодня в 12:15
Найден способ покупать игры для PlayStation, пропавшие из онлайн-магазина консоли
Внезапно, для этого достаточно установить простенькое расширение для браузера
Практически каждое заметное обновление PlayStation Store «скрывает» ряд старых игр из онлайн-магазина консоли. Но игроки нашли способ, как решить эту проблему и наконец-то начать покупать пропавшие тайтлы.
Как оказалось, для этого достаточно использовать сервис просмотра предыдущих версий сайтов от archive.org. Eurogamer пишет, что на основе этой простой схемы был создан плагин FireFox Valkyrie PS Store, с помощью которого огромное число «скрытых» игр с PS Store становятся доступны буквально в пару кликов.
Отметим, что подобное было бы невозможно, если Sony решила именно что удалить игры из своего магазина. Но к счастью, японский техногигант пошёл менее радикальным путём, что и дало игрокам надежду купить любимые старые игры.