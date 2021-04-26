Найден способ покупать игры для PlayStation, пропавшие из онлайн-магазина консоли

Как оказалось, для этого достаточно использовать сервис просмотра предыдущих версий сайтов от archive.org. Eurogamer пишет, что на основе этой простой схемы был создан плагин FireFox Valkyrie PS Store, с помощью которого огромное число «скрытых» игр с PS Store становятся доступны буквально в пару кликов.

Отметим, что подобное было бы невозможно, если Sony решила именно что удалить игры из своего магазина. Но к счастью, японский техногигант пошёл менее радикальным путём, что и дало игрокам надежду купить любимые старые игры.